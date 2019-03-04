نائب وزير الزراعة تُعلن موعد منع تداول الطيور "الحية"

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكي​ة، مساء اليوم الاثنين، الموعد النهائي لمنع تداول الطيور "حية"، لافتةً إلى أن "مصر بها مجازر للدواجن على أعلى مستوى في الشرق الأوسط".

وقالت "محرز، في تصريحات صحفية، إن قرار منع تداول الطيور الحية هو مسئولية المحليات والمحافظة، وأن هناك لجنة تناقش هذا القرار بصفة دائمة.

وأوضحت "محرز"، أن القرار كان من المقرر تطبيقه بداية شهر أبريل المقبل، إلا أنهم فضلوا إرجاءه إلى بعد عيد الفطر المبارك.

واعتبرت نائب وزير الزراعة، إرجاء القرار يأتي في صالح أصحاب المحلات إلا أن تطبيق القانون يستهدف الحفاظ على صحة الإنسان في المقام الأول وهو المطلوب.​