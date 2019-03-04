  • عاجل:مباشر - (الأهلي 4 - 0 بتروجيت).. الدوري المصري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    نائب وزير الزراعة تُعلن موعد منع تداول الطيور "الحية"

    08:29 م الإثنين 04 مارس 2019
    نائب وزير الزراعة تُعلن موعد منع تداول الطيور "الحية"

    ارشيفية

    كتب- أحمد مسعد:

    أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكي​ة، مساء اليوم الاثنين، الموعد النهائي لمنع تداول الطيور "حية"، لافتةً إلى أن "مصر بها مجازر للدواجن على أعلى مستوى في الشرق الأوسط".

    وقالت "محرز، في تصريحات صحفية، إن قرار منع تداول الطيور الحية هو مسئولية المحليات والمحافظة، وأن هناك لجنة تناقش هذا القرار بصفة دائمة.

    وأوضحت "محرز"، أن القرار كان من المقرر تطبيقه بداية شهر أبريل المقبل، إلا أنهم فضلوا إرجاءه إلى بعد عيد الفطر المبارك.

    واعتبرت نائب وزير الزراعة، إرجاء القرار يأتي في صالح أصحاب المحلات إلا أن تطبيق القانون يستهدف الحفاظ على صحة الإنسان في المقام الأول وهو المطلوب.​

    الطيور منى محرز وزارة الزراعة الثروة الحيوانية عيد الفطر المبارك

    الخبر التالى:

    ثروت سويلم يُطالب بإعدام جميع الكلاب الضالة على مستوى مصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان