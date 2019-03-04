"قومي حقوق الإنسان" يؤكد التزامه بالدفاع عن حق كل مواطن

كتب- محمد نصار:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وفد المجلس المشارك في الدورة الأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف، إن توجد بعض الإيجابيات في التقرير الذي أعتدته المقررة الأممية الخاصة بالحق في السكن والتي زارت مصر في الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2018.

وأكد فايق، في كلمته، أنه توجد بعض الإيجابيات التي ذكرتها في تقريرها والخاصة بلفت الانتباه للمعايير المتعلقة بالحق في السكن، متابعًا: "سيكون من المفيد النظر في إمكانية الأخذ بها إذا لم يكن تم تطبيقها بالفعل".

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما ذُكر عن تلقي المقررة الخاصة بعض الملاحظات حول تعرض بعض ممن ألتقت بهم إلي إجراءات قمعية، وهو الأمر الذي كان يجب تدقيقه حيث أنه لم يرد للمجلس أي شكوى من أصحاب هذه الادعاءات فضلًا عن نفي الحكومة المصرية هذاه الادعاءات.

وتابع فايق: "ويؤكد المجلس التزامه بالدفاع عن حق كل مواطن أو شخص في سكن آمن يحقق له العيش في سلام وكرامة دون أدنى تمييز، ويأمل المجلس أن تستمر زيارات المقررين الخواص لمصر لما في ذلك من فائدة للجميع".