3 محاور.. وزيرة البيئة تعلن خريطة طريق لمواجهة أزمة الكلاب الضالة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن دولًا أوربية واجهت أزمة الكلاب الضالة بضوابط حاسمة نجحت في تحقيق أهدافها، تضمنت تعديلًا تشريعيًا، وتوفير الإمكانيات المادية، والتنسيق بين الدور الحكومي والمجتمعي للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان.

جاء ذلك في كلمته بجلسه الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان؛ للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.

وأكدت الوزيرة، أن الرؤية المصرية لابد أن تكون في هذا الإطار بشأن النواحي الثلاث من تعديلات تشريعية وتوفير للإمكانيات وأيضا التنسيق بين الأدوار الحكومية والمجتمعية، مشيرة إلى ضرورة الاطلاع على تجارب الخارج والاستفادة منها بإيجابية، مؤكدة وجود خريطة طريق مصرية لمواجهة هذه الأزمة ضرورية.

ولفتت إلى أن هذه الإشكالية لها علاقة مباشرة بالتوازن البيئي؛ لأن جنوب سيناء تتعرض لخلل في التوازن البيئي بسبب هجوم الكلاب على بعض الكائنات الأخرى، بالإضافة لانتقال الأمراض إلى الحيوانات الأخرى التي تباشر دورها المهم في الحياة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة على استعداد للمشاركة والحوار وتقديم الدراسات اللازمة للعمل في عمل منظومة شاملة لمواجهة الأزمة.