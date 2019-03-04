وزيرة الصحة: تطعيم 16.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال بالمجان

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تخطي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، المستهدف منها بنسبة إنجاز 101% بجميع محافظات الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة يوم 24 فبراير الماضي واستمرت لمدة 4 أيام، ، حيث طعمت الوزارة 16 مليون و567 ألف و480 طفل، بزيادة أكثر من 190 ألف طفل عن المستهدف مع انطلاق "الحملة".

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، الى أن هذا الفارق جاء بسبب عدم تفرقة الدولة بين الأطفال المصريين والأجانب المتواجدين على أراضيها، موضحة أنه تم تطعيم الآلاف من الأطفال غير المصريين، بالمجان، وذلك من عمر يوم إلى 5 أعوام.

وأضاف أن "محافظة شمال سيناء" حققت أعلى مستهدف على مستوى الجمهورية، حين طعمت 105% من المستهدف لها، فيما كانت محافظة الوادي الجديد أقل المحافظات تحقيقاً لنسبة المستهدف، بواقع 97.5% منه.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أن آخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر، تعود لما قبل 14 عاماً، وأن الوزارة تنفذ حملات التطعيم سنوياً ضد المرض للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على خلو مصر منه.

وكشف "عيد" أنه تم تطعيم 3 مليون و49 ألف و254 طفل أقل من عمر عام في "الحملة القومية"، كما تم تطعيم 13 مليون و518 ألف و226 طفلًا من سن عام حتى عمر 5 أعوام.

وأكد على أن الوزارة ماضية فى تنفيذ الحملات الوقائية حرصا على الصحة العامة للمواطنين.