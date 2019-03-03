وزيرة البيئة تتفقد أعمال تطوير محمية "سالوجا وغزال"

كتب- يوسف عفيفي:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محمية سالوجا وغزال بأسوان خلالها الأماكن، التي سيتم أعمال التطوير بها "مرسى المحمية - والبوابة الرئيسة - مظلة استقبال الزوار".

وبحسب بيان، اليوم الأحد، استعرضت الوزيرة خلال جولتها خطط تطوير البنية التحتية للمحمية، مشددة على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى لتلك الأعمال خلال ثلاثة أشهر فقط، كما تفقدت معظم أقسام المحمية ومتابعة جهود العاملين في المحمية والتقت بعدد من الباحثين بالمحمية لمتابعة كافة الأنشطة التي تتم داخلها وذلك في إطار العمل على الترويج للسياحة البيئية داخل المحميات.

كما تفقدت الوزيرة المحمية بالكامل على البنية التحتيه المطلوبة من مرسى نهري وإعادة تأهيل المدخل، خاصة أن هذه المحمية تتمتع بطبيعة ساحرة ومناظر جذابة تقع فى وسط نهر النيل وتحتوي على أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات.