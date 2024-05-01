وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك مع نظيره السعودي

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كتب- محمد أبو بكر:

التقى اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمهندس عبدالرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، بحث الجانبان، التعاون المشترك بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية.

وخلال اللقاء، أعرب "القصير"، عن سعادته بلقاء شقيقه الوزير السعودي والتواصل المستمر بينهما بما يخدم القطاع الزراعي في مصر والسعودية.

وجاء ذلك، على هامش ترؤسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" والمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعاصمة السعودية الرياض

وقال وزير الزراعة، إن هناك تفاهمًا كبيرًا ينعكس بالإيجاب على تسهيل الإجراءات وحل كل المشكلات فورًأ أمام حركة التبادل التجاري الزراعي المصري السعودى.

وأضاف "وزير استصلاح الأراضي"، أن الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي صادرات مصر للخارج وخاصة دول الخليج العربي.

وبحث الجانبان معًا، زيادة حجم تبادل السلع الزراعية في السلع التي لها ميزة تنافسية في البلدين، وملف تصدير الأسماك إلى المملكة، والتعاون في مجال الخدمات البيطرية، والاستعانة بالأطباء البيطريين المصريين للعمل في المملكة وتجديد اتفاقية التعاون المشترك في هذا الشأن بين البلدين الشقيقين.

كما بحثا الوزيران، التعاون في مجال تصدير الدواجن وبيض التفقيس والصيصان خاصة بعد حصول عدد كبير من المنشآت ومزارع الدواجن المصرية على اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية باعتبارها خالية من إنفلونزا الطيور، وتطرق لقاء الوزيران إلى تصدير الخيول العربية الأصلية ونحل العسل ومكافحة الافات.

في نهاية اللقاء، اتفق الجانبان، على استمرار التواصل بين المسؤولين في الوزارتين بمصر والسعودية وإزالة أية عقبات في سبيل زيادة حجم التعاون والتبادل الزراعي.

وجدد "القصير" الشكر لنظيره السعودي، على حسن الاستقبال والضيافة في استضافة اجتماعات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اكساد.

حضر اللقاء، الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة المصرية، وبعض قيادات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.