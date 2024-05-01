6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين

كتب- عمرو صالح:

تبدأ اليوم شركات القطاع الخاص بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

ويستفيد من قرار تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور حوالي 18 مليون مواطن وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسة التي تمتنع عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور خاصة في حال أنها لا تعاني من أي تحديات مالية.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشآت، لتنفيذه من شهر مايو 2024 الحالي.

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