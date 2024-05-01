إعلان

BBC

وزير التموين: طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات – تفاصيل

06:21 م الأربعاء 01 مايو 2024
  • عرض 4 صورة
    طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات
  • عرض 4 صورة
    طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات
  • عرض 4 صورة
    طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات
  • عرض 4 صورة
    طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد سامي:

شهد منذ قليل، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين، عام اتحاد الغرف التجارية، والعميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس الجهاز للاستثمار، فاعلية الإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية.

ووفقًا لـ"بيان" وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاء ذلك بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وتم طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات "البحيرة، والأقصر، والشرقية، وبنى سويف، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد"، على مساحة تقرب من 405 فدان؛ لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة.

وسحبت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية كراسات الشروط .

فرص استثمارية في 8 محافظات الدكتور على المصيلحى وزير التموين كبار المستثمرين والمطورين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مساعد وزير التموين: الفرص الاستثمارية الجديدة تستهدف استثمارات بـ40 مليار جنيه

إعلان

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي رئيسًا شرفيًا لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء
بيان عاجل من النيابة بشأن مقتل الطفلة "جانيت" بعد هتك عرضها في الشارع
تدشين مدينة السيسي في سيناء
استعدادًا لتشغيله.. 35 صورة ترصد مسار ومحطات خط سكة حديد الفردان بئر العبد
بالتخصصات المطلوبة والشروط.. بدء التقديم على وظائف القطار الخفيف
6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين