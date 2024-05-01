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"القبائل العربية": بطولات سيناء قدوة للباحثين عن التحرر والتحرير

06:01 م الأربعاء 01 مايو 2024

القبائل العربية بطولات سيناء قدوة للباحثين عن التح

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كتب- محمد أبو بكر:

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إننا اليوم على الأرض الطاهرة المقدسة، ونقف الآن وأمامنا تاريخ طويل من النضال والكفاح لعب فيه أبناء سيناء دورا يسجله التاريخ أحرف من نور.

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، وتدشين مدينة السيسي في شمال سيناء، الأربعاء، وعرضته قناة إكسترا نيوز: "ستظل بطولات هؤلاء الرجال شهداء كانوا أو أحياء مثلا وقدوة لكل الباحثين عن التحرر والتحرير".

وتابع: "كانت أولى الخطوات هنا عندما هبطت الطائرة في مطار الجورة، وبعد 40 سنة أصبحنا الآن هنا على أرض سيناء نهبط في أرضنا ووطننا المحرر من المستعمر".

النائب مصطفى بكري اتحاد القبائل العربية سيناء مدينة السيسي مطار الجورة
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