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"القبائل العربية": إبراهيم العرجاني رئيسًا للاتحاد

05:35 م الأربعاء 01 مايو 2024

إبراهيم العرجاني رئيسا للاتحاد

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن النائب مصطفى بكري، تدشين اتحاد القبائل العربية ومؤتمرها التأسيسي الأول على أرض سيناء اليوم.

وقال "بكري"، خلال كلمته أثناء انعقاد المؤتمر بشمال سيناء، إنه تقرر اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيسًا لاتحاد القبائل العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، أنه تم الاتفاق على اختيار أحمد رسلان ابن مطروح ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سابقا، نائبًا للرئيس.

وأشار إلى أنه تم اختيار اللواء أحمد ضيف صقر ابن جهينة بسوهاج ومحافظ الغربية السابق، نائبًا للرئيس، واختيار النائب مصطفى بكرى، متحدثا رسميًا باسم الاتحاد.

وانطلقت عصر الأربعاء، فعاليات المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء.

إبراهيم العرجاني رئيسا للاتحاد مصطفى بكري تدشين اتحاد القبائل العربية الشيخ إبراهيم العرجاني
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