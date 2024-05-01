خريطة 7 محاور مرورية جديدة في المرج وموقف الإزالات - صور من أرض الواقع

تعدوا على الطريق العام.. غلق وتشميع 3 مقاهي مخالفة في الجيزة (صور)

كتب-محمد نصار:

كشف النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، تفاصيل الإزالات في منطقة المرج لتنفيذ 7 محاور في الحي البالغ مساحته 28 كم، لافتا إلى أن المحاور هي: "محور الترولي، ومحور مؤسسة الزكاة، ومحمد نجيب، وعبدالله رفاعي، ومحور المحطة الغربي، والشارع الجديد، ومحور الشيخ منصور".

وأضاف في فيديو له عبر صفحته الرسمية على تطبيق "توك توك"، أن هذه المحاور تخلق شريانا جديدا لمداخل ومخارج البلد، لافتا إلى أن الـ7 محاور المشار إليهم هما التي تجري بهم حاليا الإزالات والتوسعات طبقا للخطة التي أعدتها الدولة للتطوير.

وأشار إلى أنه تم البدء حاليا في محورين هما: "الترولي وشارع مؤسسة الزكاة"، مؤكدًا أن كل ما تردد من أنباء عن دخول محاور أخرى إضافية على الـ7 محاور المشار إليها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أنه حتى الآن لم تصدر أي أوراق رسمية تفيد بأن هناك محاور أخرى سيتم تنفيذها، لافتا إلى أن المحاور والشوارع المعلن عنها رسميا لتطويرها بشأن التوسع في مداخل ومخارج المرج، قائلا: "الانتهاء من تطوير المحاور والشوارع ينقل المرج نقلة تانية خالص".

يذكر أن خطة تطوير ميدان المرج أسفل الطريق الدائري تشمل تنظيم الوقوف بميدان المرج وتخطيط الوقوف للميكروباص وكذلك الأسواق الموجودة به ليسهل خدمة المواطنين ويمنع الازدحام.

كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء أسواق للباعة بالقرب من الميدان، وتنظيم الحركة داخل موقف المرج بما يوفر وسائل الأمان للركاب.

ويرتبط مشروع تطوير ميدان المرج بإنشاء محطة الأتوبيس الترددي أعلى الدائرى للربط مع المترو والميدان، والتي ستخفف من عشوائية حركة الميكروباص وتقلل الازدحام وسيتم ربطها بالميدان من خلال سلالم مشاة وأنفاق مشاة.