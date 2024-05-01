إعلان

BBC

تعدوا على الطريق العام.. غلق وتشميع 3 مقاهي مخالفة في الجيزة (صور)

03:19 م الأربعاء 01 مايو 2024
  • عرض 9 صورة
    غلق وتشميع مقاهي مخالفة
  • عرض 9 صورة
    غلق وتشميع مقاهي مخالفة
  • عرض 9 صورة
    غلق وتشميع مقاهي مخالفة
  • عرض 9 صورة
    غلق وتشميع مقاهي مخالفة
  • عرض 9 صورة
    غلق وتشميع مقاهي مخالفة
  • عرض 9 صورة
    غلق وتشميع مقاهي مخالفة
  • عرض 9 صورة
    غلق وتشميع مقاهي مخالفة
  • عرض 9 صورة
    غلق وتشميع مقاهي مخالفة
  • عرض 9 صورة
    غلق وتشميع مقاهي مخالفة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شرطة المرافق وحي الهرم بتكثيف حملات الرقابة بطريق المريوطية ورصد مخالفات المقاهي والمحال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بعد تلقيه عددا من شكاوى المواطنين خلال جولته بطريق المريوطية.

وبحسب بيان، وعلى الفور، قامت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق بشن عدد من الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد ٣ مقاهي مخالفة لتعديهم على الطريق العام وتعطيل حركة المارة والمركبات وإحداث إزعاجا للمواطنين على مدار اليوم وتم مصادرة حالات التعدى وإعادة الحركة بالشارع إلى طبيعتها.

وتم تحرير المحاضر بالحالات وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام وعدم السماح بتعدي المحال والمقاهي علي الطريق العام.

مقاهي مخالفة الجيزة أحمد راشد حي الهرم المريوطية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بيان مهم من الحكومة بشأن استيراد السيارات للمصريين المُقيمين بالخارج

إعلان

إعلان

تدشين مدينة السيسي في سيناء
استعدادًا لتشغيله.. 35 صورة ترصد مسار ومحطات خط سكة حديد الفردان بئر العبد
بالتخصصات المطلوبة والشروط.. بدء التقديم على وظائف القطار الخفيف
6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين