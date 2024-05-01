"القبائل العربية": ندعم جهود الرئيس السيسي للنهوض بالوطن

كتب- محمد أبو بكر:

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، إن الاتحاد يعلو فوق أي انتماءات حزبية أو أيدلوجية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، خلال كلمته بالمؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد في شمال سيناء، أن اتحاد القبائل العربية لا يتصادم مع أحد، ويمد يده للتعاون معًا والتنسيق المشترك.

وأكد "بكري"، أن الإتحاد يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جهوده للنهوض بالوطن، مضيفًا:" نعاهد الرئيس السيسي أن نبقى على العهد قابضين على الثوابت وحائط صد أمام كل الأشرار والمتآمرين.

وتابع: سيتم تشكيل مجلس رئاسي مكون من 20 عضو، مهامه المجلس الرئاسي، إقرار التشكيلات القيادية الرئيسية وأمين عام الإتحاد.

وانطلقت عصر الأربعاء، فعاليات المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء.