"خطاب لأبوشقة من بيت الأمة".. ننشر برنامج احتفالية الوفد بمئوية ثورة 1919

كتبت - ميرا ابراهيم:

أعلن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، اليوم الأحد، برنامج الاحتفال بمئوية ثورة 1919، ومرور مائة عام على تأسيس حزب الوفد.

ويشمل الاحتفال: زيارة رئيس الوفد، وأعضاء الهيئة العليا والبرلمانية، بيت الأمة يوم السبت 9 مارس، وزيارة المقر الرئيسي لإدارة الثورة، بمنزل سعد زغلول الذي تحول إلى بيت لكل المصريين، على أن يُلقي "أبوشقة" كلمة بهذه المناسبة من نفس المكان الذي التقى فيه سعد برفاقه قيادات الثورة، للإعداد لمطالب المصريين بالاستقلال عن التاج البريطاني. كما يزور قيادات الوفد ضريح سعد زغلول المواجه لبيت الأمة.

وينظم حزب الوفد مساء نفس اليوم، معرضاً لصور ثورة 1919، ويتضمن المعرض، عدداً من الصور النادرة، وتوثيقاً فوتوغرافياً لأحداث الثورة.

ومن المقرر أن يحضر افتتاح المعرض عدد من الوزراء وقيادات حزب الوفد وعدد من الشخصيات العامة.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع وسيكون متاحاً للجمهور بدءاً من يوم 10 مارس، ويقام بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وقرر حزب الوفد تنظيم احتفالية كبري بمئوية ثورة 1919 يوم الجمعة 22 مارس بمركز المنارة للمؤتمرات.

وتتضمن الاحتفالية كلمة لرئيس الوفد بمناسبة مرور مائة عام على الثورة الكبرى، بالإضافة لعرض فيلم وثائقي عن ثورة 1919 ومؤسسها سعد زغلول وتفاصيل ما حدث بدءاً من 13 نوفمبر 1918 وحتي اندلاع الثورة، واستعراض نتائجها.

وتختتم الاحتفالية بتنظيم حفل غنائي يشارك فيه عدد من المطربين، بالإضافة إلى فقرات تتضمن أغاني ثورة 1919 وسيد درويش وتقدمها فرقة الموسيقى العربية.