نائب رئيس جامعة الأزهر: حقوق غير المسلمين في الدين ثابتة لا تتغير

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن المواطنة هي المساواة الكاملة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في ألوانهم أو جنسهم.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات حوار السلام والطمأنينة الذي عقد صباح السبت بالتعاون بين الأزهر والرهبان الفرنسيسكان، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، إلى أن الإسلام كفل لغير المسلمين حقوقا تشريعيَّةٍ مثل حفظ النفس والدين وقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله تعالى "يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

وأشار إلى أن حقوق غير المسلمين في الإسلام أبدية لا تقبل الحذف أو التعديل، وليس لبشر أن يتعارض عليها، وهي التعاون المشترك ويدهم واحدة ضد أعدائهم، في مجتمع لا يعرف للبغضاء سبيلا.

ونوه إلى أن المواطنة التي دعت لها شريعة الإسلام تتجلى في الحرية الفكرية والعقدية ووحدة الأرض، ََوحرصت مصر على الاهتمام بتعزيز قيم المواطنة دون النظر إلى الدين أو العرق، بقيادة الرئيس السيسي الذي حرص على ذلك ورسخ له.

وقال إن الرئيس ضرب أروع الأمثلة في ترسيخ مفهوم الوطنية حينما افتَتح مسجد الفتاح العليم وكنيسة السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو تأكيد على أن مصر نسيج واحد.