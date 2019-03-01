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    الكهرباء: 20 ألفًا و750 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

    06:12 م الجمعة 01 مارس 2019
    الكهرباء: 20 ألفًا و750 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

    برج كهرباء

    القاهرة- أ ش أ:

    أوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الجمعة تبلغ 20 ألفًا و750 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الخميس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

    ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 23 ألفًا و350 ميجاوات مقابل 24 ألفًا و500 ميجاوات، أمس الخميس، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و600 ميجاوات.

    ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و35 دقيقة عصرًا، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

    يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

    ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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    وزارة الكهرباء حماية المستهلك التيار الكهربائي استهلاك الكهرباء

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