"الصقر" لـ"مصراوي": شرف لي أن أكون سفير حملة "عنيك في عنينا"

كتب- أحمد مسعد:

قال اللاعب الدولي أحمد حسن، مدير الكرة في نادي بيراميدز، إنه "سعيد للغاية بالمشاركة في حملة عينك في عنينا، لأنها واحدة من أهم الفعاليات الخيرية".

وأضاف حسن لـ"مصراوي"، أنه سفير حملة "عينك في عينينا" بصفته الشخصية، وليس كممثل عن أندية، موضحًا أنه سبق له وشارك مع مؤسسة "صناع الخير" في الحملات السابقة.

وأعرب حسن، الملقب بـ"الصقر"، عن سعادته البالغة بتحقيق الحملة أهدفها، باعتبارها "تخدم أهالينا الذي يحلمون بالنظر وحقهم في العلاج".

يشار إلى أن حملة "عنيك في عنينا" جزء من مبادرة "حياة كريمة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين غير القادرين.