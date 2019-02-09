رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى الحسين

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مستشفى الحسين الجامعي، صباح السبت.

وبحسب بيان، تفقد المحرصاوي أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، حيث يتم تطوير المغسلة وتركيب خزان أكسجين بسعة 17 ألف لتر وتطوير مكاتب اتباع الخدمات وعيادات العلاج الطبيعي، ومشروع الإطفاء والإنذار كاميرات المراقبة.

ووجه المحرصاوي بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية لضمان تقديم خدمه طبية مميزة للمرضى.

وتفقد قسم الطوارئ بعد افتتاحه ورفع كفاءته بعد حادث الحريق الأخير، وكذلك العيادات الخارجية، ووحدة الغسيل الكلوي، وأدار حوارًا مع بعض المرضى؛ للتأكد من تحقق الانضباط، وحُسن سير العمل، وجودة الخدمات الطبية؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة لمحدودى الدخل مجانًا، ويُسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية خاصة فى ظل الجهود المثمرة التى تبذلها الدولة، والمبادرات الرئاسية التاريخية التى تُخفف آلام البسطاء وتُنهى أوجاعهم.

وشدد رئيس الجامعة، على حُسن معاملة المرضى، وتيسير سبل علاجهم، وتذليل أي عقبات أمامهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، واطمأن على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان، داخل الرعايات وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم فى ضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى سواء الحالات المترددة على نفقة الدولة والتأمين الصحي، والطوارئ.