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    التعليم العالي: مؤتمر صحفي لعرض مشروعات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي غداً

    12:53 م السبت 09 فبراير 2019
    التعليم العالي: مؤتمر صحفي لعرض مشروعات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي غداً

    الدكتور خالد عبد الغفار

    كتبت- داليا شبل:

    أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم الوزارة لمؤتمر صحفي، غدا الأحد، لاستقبال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة؛ لعرض المشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

    وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان لها: من المقرر أن يُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وبحضور قيادات الوزارة، في العاشرة والنصف من صباح الغد بمقر الوزارة بشارع القصر العيني.

    خالد عبد الغفار مصر الاتحاد الأوروبي وزارة التعليم العالي

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