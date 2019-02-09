غدا.. وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالمنوفية

القاهرة- أ ش أ:

يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، غدا الأحد، فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضي بشبين الكوم، حيث يوفر 9490 فرصة عمل للذكور والإناث، منها فرص لذوي الاحتياجات الخاصة توفرها نحو 76 شركة بحد أدنى أجر 1200 جنيه أجرا، فيما يحدد الحد الأقصى وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

ويوزع وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية، خلال الملتقي، 75 شهادة (أمان) على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية، كما يلتقي رئيس جامعة المنوفية ونائبه وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني ونائب مطران المنوفية.

ودعا وزير القوى العاملة، في بيان للوزارة اليوم السبت، شباب المنوفية إلى الإقبال على العمل بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة العمل الحكومي، منوها بأن القطاع الخاص شريك أساسى ورئيسى للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

وأكد أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقي في العمل، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة، والتى لن تتأتي إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه وبما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل.

ومن جهته، أشار عفيفي محمد عفيفي وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية إلى أن الملتقي يعقد بالتعاون مع جمعية رجال أعمال المنوفية، وبمشاركة العديد من الشركات والمصانع والمنشآت التي لديها فرص عمل متاحة سيتم عرضها بالملتقي، داعيا الراغبين في الحصول على فرصة عمل بالملتقى إحضار صورة المؤهل الدراسي، وبطاقة الرقم القومي، وشهادات الخبرة "إن وجدت"، فضلا عن الدورات الحاصل عليها.