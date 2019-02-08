مُتحدث الزراعة الجديد: خطة جديدة للمنظومة الإعلامية.. واهتمام بـ"السوشيال ميديا"

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الجديد باسم وزارة الزراعة، إنه بصدد إعداد برنامج جديد للتعاون مع الإعلام والرأي العام، مشددًا على ضرورة التواصل الدائم والفعال على الصفحات الرسمية لوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها.

وأضاف "القرش" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الوزارة تسعى لتدشين خطة الربط الإلكتروني وتفعيل دور التنبؤ بالأزمات، مشدداً على تطوير منظومة الشكاوى الخاصة بالمتعاملين مع الوزارة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد التواصل الدائم مع وسائل الإعلام المختلفة مع آليات جديدة لتطوير المنظومة الإعلامية.

أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، قرارًا بتكليف الدكتور محمد فكري بيومي القرش متحدثا رسميا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بجانب عمله معاون الوزير للإنتاج الحيواني.

و"القرش" عضوًا بالدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي، وعمل كمعاون لوزير الزراعة لقطاع الإنتاج الحيواني في عام 2016، وساهم في منظومة الربط الإلكتروني.

تخرج "القرش" في كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ 2007، وتخصص في قسم أمراض الفيروسات.