"الإنتاج الحربى: بروتوكول تعاون مع شركة كورية لتحويل المخلفات الصلبة

القاهرة - أ ش أ:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "JST" وهي إحدى الشركات الرائدة بكوريا الجنوبية في مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات الصلبة إلى الوقود البديل "RDF".

جاء توقيع البروتوكول في ظل اهتمام الدولة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المخلفات والمساهمة في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون مع شركة (JST) والإنتاج الحربي لإقامة محطات تدوير مخلفات تنتج الوقود البديل (RDF) لتشغيل أفران مصانع الأسمنت بدلاً من الفحم وأن هذا التعاون يأتي من خلال الاستراتيجية الخاصة بوزارة الإنتاج الحربى في التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل جمهورية مصر العربية.

من جانبه أكد المهندس هيون كيوجونج المدير التنفيذي لشركة " JST " ، أهمية التعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظرا لجودة وتميز مُنتجاتها وفقا لمعايير الجودة العالمية وتوفير إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة ومُشاركتها في العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، الأمر الذي دعا إلى رغبة " JST " في التعاون مع "الإنتاج الحربي" مؤكداً عن ثقته في نجاح هذا التعاون لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال تدوير المخلفات والحصول على مصادر للطاقة المتجددة، خاصة وأن شركة " JST " تعمل في مجالات متعددة يمكن الاستفادة منها بمصر مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات.