للمعلمين.. 6 مستندات لطلب "ضم المدة"

كتبت-ياسمين محمد:

وجه الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، مديري المديريات التعليمية، بتشكيل لجان؛ لتنفيذ قرار ضم المدة للمعلمين، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع مديري المديريات التعليمية بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمناقشة آليات إجراء اختبارات إلكترونية للمتقدمين مسابقة التعاقدات المؤقتة لتعيين معلمين بشكل مؤقت لسد العجز في التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية.

وأعلنت بعض المديريات التعليمية بالمحافظات، متطلبات ضم المدد السابقة للتعيين الخاصة للمعلمين، وتضمنت المستندات المطلوبة:

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة ومختومة.

- صورة طبق الأصل من العقد معتمدة ومختومة.

- صورة طبق الأقل من قرار التعيين معتمدة ومختومة.

- صورة طبق الأصل من استمارة 103 معتمدة ومختومة.

- صورة طبق الأصل من استمارة 97 معتمدة ومختومة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.