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"سلامة": مستشفى الصحفيين سيدار استثمارياً لتغطية نفقات علاج الزملاء

05:34 م الأربعاء 06 فبراير 2019
"سلامة": مستشفى الصحفيين سيدار استثمارياً لتغطية نفقات علاج الزملاء

عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين

كتب - مصطفى علي:

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن موافقة الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة على تمويل إنشاء مستشفى الصحفيين بالسادس من أكتوبر إنجاز كبير لجموع الصحفيين طال انتظاره.

وأضاف سلامة- في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "تم الأمر بمجرد أن أطلعنا الشيخ سلطان القاسمي على آخر المشروعات التي تسعى النقابة لتنفيذها.. ليفاجئنا خلال زيارته أمس لنقابة الصحفيين برغبته في تمويل المشروع".

وأشار إلى أن المستشفى سيعالج به الزملاء الصحفيون وأسرهم بشكل أساسي من حصيلة عوائد التشغيل الاستثماري، ومن المقرر أن يدار من خلال شركة متخصصة للحفاظ على كفاءة التشغيل.

وأوضح أنه يطمح إلى أن يغطي عائد المستشفى الاستثماري الخاص بالصحفيين قيمة عمليات الصحفيين وأسرهم.

وتابع "أرض المستشفى سبق وأن تم تخصيصها في أغسطس 2017 من قبل الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية آنذك، وذلك إثر طلب تم التقدم به في 15 أبريل 2017 خلال لقاء مع الوزير بصحبة الزميل أبوالسعود محمد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النقابة".

عبدالمحسن سلامة نقابة الصحفيين الاستثمار سلطان القاسمي

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