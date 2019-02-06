وزير التعليم لطلاب أولى ثانوي: "أنتم جيل محظوظ"

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم في حوار مع الطلبة

كتبت-ياسمين محمد:

وصف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام بـ"الجيل المحظوط"؛ لأنهم يشهدون مراحل تطوير نظام التعليم.

وأكد شوقي، أن نظام التعليم الجديد، يسمح للطلاب المصريين بالحصور على شهادات دولية بعد الحصول على الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجموعة من طلاب الصف الأول الثانوي، مساء الثلاثاء.

وأضاف أن الوزارة حريصة على حماية الطلاب من مأساة الحفظ والتلقين، وأن تعادل الشهادات التي يحصلون عليها بالشهادات الدولية وتكون بنفس مستوى الجودة.

وأوضح أن جهاز "التابلت" المقرر توزيعه على الطلاب، يتيج لهم فرصة الدخول على بنك المعرفة والذي يرافقهم حتى الانتهاء من المرحلة الجامعية.