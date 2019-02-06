"مياه الجيزة" تدفع بـ30 سيارة لشفط مياه الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس مصطفى محمد، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لقطاع الصرف الصحي، الدفع بـ30 سيارة ومعدة لشفط مياه الأمطار من مناطق تجمعاتها بأنحاء محافظة الجيزة؛ للتعامل مع استمرار وجود الأمطار خلال اليوم وغدًا، مؤكدًا التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان له اليوم، أنه جرى فتح محطات الشفط بالأنفاق المنتشرة على مستوى المحافظة للتواجد بها بصفة مستمرة على مدار 48 ساعة تستمر خلالها الأمطار، ولا تزال تلك السيارات متمركزة للتحرك في المناطق التي يتم الإبلاغ عن وجود تجمعات لمياه الأمطار بها.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع سقوط الامطار في مداخل ومخارج الكباري والأنفاق، كما يتم تشغيل محطات الرفع أسفل الأنفاق والتعامل المباشر والسريع مع أي شكوى من المواطنين لدفع السيارات المجهزة للمناطق المتضررة.

​