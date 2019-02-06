  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة البرودة والأمطار والسيول

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    صور| حي شرق مدينة نصر يدفع بسيارات شفط لمياه الأمطار

    12:18 م الأربعاء 06 فبراير 2019
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة

    كتب- محمد نصار:

    دفع حي شرق مدينة نصر، برئاسة المهندس مصطفى عبدالعزيز، رئيس الحي، صباح اليوم، بعدد من السيارات والمعدات للتعامل مع مياه الأمطار في الشوارع.

    وبدأت منذ مساء أمس الثلاثاء، موجة أمطار وتقلبات جوية جديدة، وذلك عقب الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد بداية الأسبوع الجاري على مختلف الأنحاء.

    وقال إبراهيم عطا، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار التي شهدتها القاهرة وعدة محافظات منذ مساء أمس، مستمرة على الأقل 3 أيام أخرى.

    وأضاف عطا، لمصراوي، أن الأمطار تزيد في بعض المناطق، تصل لحد السيول في سلاسل جبال البحر الأحمر.

    وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد؛ ليسود طقس معتدل شمالًا، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

    سيارات شفط لمياه الأمطار مدينة نصر الطقس سقوط الأمطار

    الخبر التالى:

    الغيوم تحجب شمس القاهرة.. والأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام على الأقل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان