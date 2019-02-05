الإمارات تصدر طابعًا تذكارياً يحمل صورة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، طابعًا بريديًا تذكاريًا يحمل صورة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسـيـس بابا الفاتيكان؛ بمناسبة زيارتهما التاريخية إلى الإمارات، والتي حملت عنوان "لقاء الأخوة الإنسانية العالمي".

كان شيخ الأزهر، وصل القاهرة ظهر الثلاثاء، بعد مشاركته في مؤتمر الأخوة الإنسانية.

كان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن أمس الاثنين، تدشين كنيسة القديس فرنسيس ومسجد الإمام الأكبر أحمد الطيب في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقام بابا الكاثوليك وشيخ الأزهر بالتوقيع على حجر أساس إنشاء بيتي الله، ليدشنا بتواضع رمزية جديدة للتعايش بين الأديان على أرض الإمارات.