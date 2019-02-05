"غرامات الأرز والتلاعب بهامش ربح الأدوية".. بيانات عاجلة في البرلمان

كتب- أحمد علي:

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، عددًا من البيانات العاجلة، التي ألقاها النواب عن المشاكل التي يعاني منها المواطنون في عدد من المحافظات.

قال النائب سعيد طعيمة: "لدينا مجموعة من فلاحي طنطا يشعرون بالفزع بسبب مخالفات قديمة بسبب زراعة الأرز، وأن كل فلاح له 5 محصلين يحصلون منه مبالغ طائلة، داعيا إلى إعفاءهم من مخالفات من العام 2013 لـ 2018".

من جانبه، قال النائب خالد عبدالمولى، إنه في ظل رؤية القيادة السياسية لمحاربة الفساد، يجب الإشارة إلى مخالفات في دائرتي ببركة حنان والعمياء، وهناك عقود في حاجة للفسخ بما يضمن للدولة المصرية حقوقها.

وحول فساد قطاع الدوية، قال النائب معتز النجار، إنه يوجه البيان العاجل لوزيرة الصحة ورئيس الوزراء بشأن تلاعب شركات الأدوية بهامش ربح الصيدلي وتخفيضه بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، ثم الزيادات اليومية غير المبررة في أسعار الدواء المصري رغم ثبات الجنيه المصري.

وتساءل: لماذا الصيادلة يقومون برفع أسعار الدواء بشكل مبرر رغم استقرار الجنية المصري الذي يجب أن يحدث استقرار في الأدوية المستوردة والمحلية، مؤكد أن شركات الأدوية تتلاعب بالسوق المصري، أين وزارة الصحة، هل ما يحدث بموافقة وزارة الصحة، أم أن الوزيرة مغيبة، وأين الهيئة العامة للدواء التي وعدت بها الحكومة للسيطرة على سوق الأدوية.

وفيما يتعلق بمشاكل بطاقات التموين، قالت النائبة سولاف درويش، إن هناك مشكلة كبرى في بطاقات التموين، كحذف أسماء دون أي مبرر، وتوقف البطاقات شهر ما وتشغيلها بعده، لتناشد من وصفته بـ"الزميل الفاضل" لبحث تلك الظواهر الغريبة، فقد تواصلنا مع الوزارة وعديد المكاتب فلم نحصد إلا الحيرة، فأين الرقابة في هذه الحالة لأننا نشك بوجود تلاعب في الأمر.

بخصوص تلوث مياة الشرب بالإسكندرية، انتقد النائب طارق السيد، تلوث مياة ترعة المحمودية بسبب انخفاض المنسوب الذي تتحكم فيه وزارة الري أثناء الشتاء الماضي، وقد قرر المحافظ على إثرها غلق محطات المياة، وتم فتح ترعة الخندق التي وجدت مطابقة للمواصفات، وطالب الحكومة بالتصدي للتلوث الذي ضرب مختلف أنحاء الإسكندرية.

وحول مشاكل بتسعير المحاصيل الزراعية وصرف باقي مستحقات الفلاحين الغلابة، أكدت النائبة جواهر الشربيني، أن الفلاح يساهم في اقتصاد البلاد من حيث زيادة الإنتاج، لتكرر طلبها بالاهتمام بمحاصيل القمح والقطن والقصب والبنجر.

وقالت النائبة شادية خضر، إن الدولة دشنت مشروعات للتسكين، ولكن الأسر في بعضها تدخل بيوتها على قوالب الحجر، في مساكن القاهرة، ويجب إحلال وتجديد شبكات الصرف لمنع إهدار الثروة العقارية الجديدة.