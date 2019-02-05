  • عاجل:بيان رسمي| اللجنة العامة بالبرلمان توافق بالأغلبية على التعديلات الدستورية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتكليف قيادات جديدة بالوحدات والإدارات

    02:42 م الثلاثاء 05 فبراير 2019
    محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتكليف قيادات جديدة بالوحدات والإدارات

    اللواء أحمد راشد

    كتب- إسلام ضيف:

    أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف قيادات جديدة للعمل بالوحدات المحلية والإدارات بالمحافظة، حيث شمل القرار تكليف أمير محمد محمد الأمير للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للوحدات المحلية بالمحافظة.

    وكلّف المحافظ إسلام إبراهيم محمد للعمل نائبًا لرئيس حي جنوب الجيزة، وسلطان ربيع عبد المحسن للعمل بمركز ومدينة البدرشين، وهشام مظهر حسن للعمل كرئيس وحدة الكوم الأحمر.

    وقال المحافظ في بيان إن قراره جاء لضخ قيادات جديدة بعدد من الأماكن التي بحاجة إلى رفع كفاءة العمل بها.

    أحمد راشد الجيزة البدرشين الوحدات المحلية

    الخبر التالى:

    بيان رسمي| اللجنة العامة بالبرلمان توافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان