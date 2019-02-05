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أبرزها ختام فعاليات معرض الكتاب و"القداس التاريخي".. 8 أخبار متوقعة اليوم

06:39 ص الثلاثاء 05 فبراير 2019
أبرزها ختام فعاليات معرض الكتاب و"القداس التاريخي".. 8 أخبار متوقعة اليوم

معرض الكتاب

(أ ش أ):

يقدم "مصراوي" قائمة بأبرز الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء.

1 - يقام اليوم "القداس التاريخي" الذي يحييه قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في استاد مدينة زايد الرياضية بمشاركة أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

2 - تعقد اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل أسرى الحرب اليمنية، اجتماعًا في العاصمة الأردنية عمان، وتضم ممثلين عن الحكومة اليمنية وعن الحوثيين، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

3- تواصل اللجان النوعية في مجلس النواب اجتماعاتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

4- يختتم معرض الكتاب الدولي أعماله، والذي أقيم لأول مرة بمركز المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

5- يبدأ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين زيارة هي الأولى إلى فلسطين، يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

6- يعقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقًا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية ، وما يدور بشأنها من مناقشات.

7- تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على مسرح الأوبرا الكبير فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الفني والثقافي لمنظمة التعاون الإسلامي بأمانة يوسف بن أحمد العثيمين التي تحمل شعار (أمة واحدة وثقافات متعددة - فلسطين في القلب).

8- تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".​

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