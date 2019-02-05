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"دعم مصر": التعديلات الدستورية تحافظ على مكتسبات دستور 2014

02:00 ص الثلاثاء 05 فبراير 2019
"دعم مصر": التعديلات الدستورية تحافظ على مكتسبات دستور 2014

الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال رئيس ائتلاف "دعم مصر" وزعيم الأغلبية البرلمانية، عبدالهادي القصبي، إن التعديلات المقدمة على بعض مواد الدستور تنصب في الحفاظ على مكتسبات دستور 2014 التي تؤكد على التطلع للمزيد من الحريات.

وأوضح القصبي في بيان له أن التعديلات، تستهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية بإنشاء غرفة نيابية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتؤكد تمثيل الشباب والمصريين العاملين بالخارج والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والشباب، وتتضمن نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن التعديلات على بعض مواد الدستور لن تتناول مؤسسة الأزهر الشريف.

ائتلاف دعم مصر عبدالهادي القصبي الدستور الأزهر الشريف

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