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    جمعية مصرية تقدم شكوى ضد برنامج تونسي أساء لـ"صلاح"

    06:22 م الإثنين 04 فبراير 2019
    جمعية مصرية تقدم شكوى ضد برنامج تونسي أساء لـ"صلاح"

    محمد صلاح

    كتب- مصطفى علي:

    تقدمت الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع برئاسة طارق رضوان، الإثنين، بشكوى عاجلة ضد البرنامج التلفزيوني التونسي "أمور جدية" بسبب سخريته من نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

    واعتبر مجلس إدارة الجمعية المصرية في شكواه، لرئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري في تونس، أن القناة أساءت للنجم المصري بطريقة استفزت المشاهدين وجميع محبيه.

    وذكرت الجمعية في منشور عبر "فيسبوك"، أن "رئيس الهيئة التونسية النوري اللجمي وعد بالتحقيق العاجل في الأمر واتّخاذ القرار المناسب إذا كان هناك إخلال من الناحية القانونية".

    ويذكر أن كريم الغربي مقدم برنامج "أمور جدية"، ارتدى قميصا لمحمد صلاح و"باروكة" تحاكي شعره للتعليق على صور للاعب المصري بلسان الفرعون نفسه.

    وسبق للبرنامج وأن سخر من رئيس نادي الزمالك قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا السابق بين الأهلي والترجي التونسي.

    salah

    محمد صلاح فيسبوك برنامج أمور جدية نادي الزمالك النادي الأهلي طارق رضوان الجمعية المصرية للإعلام الرياضي تونس

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