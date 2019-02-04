وزير التموين يعلن مد فترة الأوكازيون الشتوي

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩ بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ٢٠١٩

ونص القرار على مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام ٢٠١٩ اعتبارًا من يوم الخميس ١٤ فبراير ٢٠١٩ حتى يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩.

وألزم القرار الجهات المشاركة في الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، على أن تلتزم الجهات المشاركة بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.