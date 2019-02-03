  • عاجل:البرلمان يُعلن تفاصيل التعديلات الدستورية القادمة.. تعرف عليها

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    "الصحفيين": فتح باب الترشح لانتخابات النقابة 10 فبراير

    06:39 م الأحد 03 فبراير 2019
    "الصحفيين": فتح باب الترشح لانتخابات النقابة 10 فبراير

    نقابة الصحفيين

    كتب- مصطفى علي:

    انتهى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين بشأن تحديد الجدول الزمني لانتخابات النقابة، المقرر انعقادها في مارس المقبل.

    وقرر المجلس فتح باب الترشح 10 فبراير المقبل، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 1 مارس بنصاب قانوني 50%+1 ، وفي حال عدم اكتماله، تؤجل الجمعية العمومية أسبوعين لتنعقد 15 مارس بنصاب 25%+1.

    وقالت مصادر بمجلس النقابة، إن المجلس برئاسة عبد المحسن سلامة، قرر عدم إحالة ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، لجدول غير المشتغلين، بعدما استشعر نقيب الصحفيين الحرج في ذلك كونه منافس له- حتى الآن- وتضامن باقي أعضاء المجلس مع موقفه في هذا الشأن.

    نقابة الصحفيين عبد المحسن سلامة ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات

    الخبر التالى:

    البرلمان يُعلن تفاصيل التعديلات الدستورية القادمة.. تعرف عليها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان