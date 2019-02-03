ضبط 760 كيلو جبن فاسد داخل مصنع بأكتوبر

كتب- محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان بأكتوبر.

وكشفت تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أن مالك المصنع الكائن بدائرة قسم أول أكتوبر يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة.

بمداهمة المصنع، تم ضبط المدير ونحو 760 كجم جبن (أبيض - موتزريلا) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر أحاله اللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.