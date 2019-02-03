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    اختتام فعاليات المعسكر الشتوي الدولي لتحالف الحزام والطريق لابتكارات الطيران والفضاء

    12:16 م الأحد 03 فبراير 2019
    اختتام فعاليات المعسكر الشتوي الدولي لتحالف الحزام والطريق لابتكارات الطيران والفضاء

    فعاليات المعسكر الشتوي الدولي لتحالف الحزام والطري

    كتب- محمد نصار:

    اختتمت فاعليات المعسكر الشتوى الدولي لتحالف الحزام والطريق لإبتكارات الطيران والفضاء والذي استمر خلال الفترة من 20 يناير وحتى 1 فبراير 2019 بالكلية الفنية العسكرية حيث شارك فيه 74 عضوًا من 15 مؤسسة علمية.

    وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، في بيان، اليوم الأحد: بدأت مراسم الجلسة الختامية لفعاليات المعسكر بكلمة ألقتها سكرتير عام تحالف الحزام والطريق أعربت فيها عن شكرها للقيادة العامة للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية على تنظيم هذا الملتقى العلمىي الهام والذي ساهم من خلاله في تبادل الرؤى والخبرات من خلال ورش العمل والمحاضرات والمسابقات المختلفة التي خلقت روح التنافس بين جميع الطلبة المشتركين.

    وأشار مدير الكلية الفنية العسكرية، إلى أن إقامة مثل هذه المعسكرات تعد أحد الطرق التي تسهم في تنمية روح المشاركة الجماعية والقدرة على العمل بروح الفريق الواحد والربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي مما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الطلبة.

    وفي نهاية فعاليات الجلسة الختامية لفعاليات المعسكر تم تكريم الطلبة الأوائل في المسابقات المختلفة.

    يُذكر أن الكلية الفنية العسكرية نظمت هذا المعسكر بناءًا على الدعوة الموجهة من أمانة تحالف الحزام والطريق لابتكارات الطيران والفضاء إلى الكلية الفنية العسكرية لتنظيم المعسكر الشتوي للتحالف حيث يعتبر المعسكر هو النشاط الأول الذي يتم تنفيذه خارج جمهورية الصين الشعبية.

    ويأتي هذا المعسكر في إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي في كافة المجالات العلمية والبحثية وتوسيع قاعدة المجالات البحثية من خلال تنظيم أنشطة بحثية مشتركة على المستوى الدولي لتنمية القدرة على التصميم والابتكار.

    تحالف الحزام والطريق لإبتكارات الطيران المعسكر الشتوى الدولي تامر الرفاعي القوات المسلحة الكلية الفنية العسكرية

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