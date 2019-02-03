"مكرم" عن إلغاء منع رئيس الزمالك من الظهور في الإعلام: "هنفذ القرار"

كتب- محمد عمارة:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سينفذ أي قرار أو حكم قضائي يصل إليه، في ضوء قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الأعلى للإعلام بمنعه من الظهور في وسائل الإعلام.

وأضاف مكرم لمصراوي: "هنفذ القرار".

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرر منع ظهور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية، ووجه الأمين العام والجهات المختصة بتنفيذ قرار منع ظهور مرتضى منصور من تاريخ صدوره في 30 سبتمبر الماضي.