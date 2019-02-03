توقيع رواية "قسم البنفسج" للراوائي الأردني جمال القيسي.. اليوم

القاهرة- مصراوي:

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأحد، حفل توقيع رواية "قسم البنفسج" للروائي الأردني جمال القيسي بقاعة حفلات التوقيع.

يذكر أن رواية "قسم البنفسج" صادرة عن دار "آلان ناشرون وموزعون" وتتوفر في صالة 1 جناح b32 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتتعلق الرواية بمفاهيم اجتماعية ونفسية تنتصر لقيم الحب والخير والتسامح.

كما يًعد "القيسي" أحد الروائيين الأردنيين من مواليد عمان 1970، وشغل عدة مناصب منها رئيس المركز الثقافي العربي، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، كما صدر له مجموعة من الإصدارات في مجال القصة منها (ليل أبيض - كلام خطير - شرفة أرملة) وفي الرواية (الخيط الأسود) وفي النصوص (أحوال القلب - لا رايات بيضاء).