الثقافة: تكريم عدد من الفنانين في ختام ملتقى الرسوم المتحركة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، إنه سيتم تكريم عدد من الفنانين، غدا الجمعة، في ختام فعاليات الدورة الـ12 من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، الذي نظمه قطاع الصندوق بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، وذلك على مسرح مركز الهناجر للفنون.

وأضاف عبد الوهاب - في تصريح اليوم الخميس - أن الفنانين المكرمين هم: الدكتور أشرف عبد الفتاح، الموسيقار هاني شنودة، اسم الراحل الدكتور أحمد الشربيني، أشرف حمزاوي، إبراهيم موسى، الدكتور محمد عبد المعطي، والفنان الكيني "كوامي نيوجو" الذي شارك بإقامة عدد من الورش خلال الملتقى.

وأوضح أنه عقب التكريم سيتم إعلان الأفلام الفائزة بجوائز الملتقى، وتقديم عرض عن الملتقى من إنتاج وحدة الفيديو التابعة للصندوق، كما يتم عرض الفيلم "العجلة" الفائز بمنحة الملتقى في الدورة السابقة.

وأشار رئيس قطاع الصندوق إلى أنه شارك في المسابقة الرسمية للملتقى هذا العام 121 فيلما من إجمالي 135 فيلما من مختلف الجهات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة من 20 دولة عربية وإفريقية وأجنبية، منها السعودية، عمان، تونس، مدغشقر، غينيا، الكاميرون، تنزانيا، جزر القمر، الجزائر، كرواتيا، فرنسا، روسيا، استونيا، ألمانيا، النمسا، إيطاليا، الدنمارك، أوزبكستان والصين.

وأوضح أنه شاركت من مصر، أفلام من إنتاج المركز القومي للسينما والمعهد العالي للسينما وكليتي الفنون الجميلة بجامعتي المنيا وحلوان وقطاع قنوات النيل المتخصصة.

وأضاف أن الأفلام المشاركة من إنتاج شركة أم بيكسلز، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مجلة "نور"، أكاديمية البحث العلمي، شركة آلاء للإنتاج الفني، دار التحرير، مستشفى سرطان الأطفال، ابتكار للحلول الذكية وكاجو ستوديو، شركة السحر للرسوم المتحركة، ستديو كارتونيل، اونك بيكتشر، دانون مصر، الجامعة التونسية لنوادي السينما، ايجيبت كرتون، مدرسة الرسوم المتحركة (جزويت). ​