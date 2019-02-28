بعد تحذيرات الأرصاد.. رفع درجة الاستعداد بشركة المياه تحسبًا لسقوط أمطار

كتب- محمد عدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية تحسباً لسقوط الأمطار، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وانطلقت صباح اليوم معدات تابعة لشركات القاهره للصرف والقاهره لمياه الشرب والجيزه لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

جدير بالذكر أن الشركات التابعة للشركة القابضه تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات ضمن منظومه تشمل العديد من الهيئات والاجهزه المعنيه بمواجهة الأمطار والسيول.