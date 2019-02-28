وزير التنمية المحلية يتابع استعداد 7 محافظات لاستقبال المرحلة الثالثة من "100 مليون صحة"

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظات التى تتضمنها المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة والتي تشمل 7 محافظات، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تستهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020.

وحسب بيان، الخميس، وجه شعراوي، المحافظين بأهمية المتابعة اليومية للحملة وتذليل أيه عقبات وتشكيل لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة ولجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لإدارة أعمال الحملة و متابعة أعمالها واتاحتها لوسائل الإعلام المختلفة أولًا بأول.

وأشار الوزير، إلى أنه تم التنسيق مع محافظي (الجيزة - الغربية - الدقهلية - الشرقية - الوادي الجديد - المنيا - قنا) لتقديم كافة أشكال الدعم للأطقم الطبية التي ستُجري المسح في الأماكن المحددة وفقًا لخطة وزارة الصحة ووضع خريطة للمحافظة يتحدد بها المراكز الثابتة وأماكن لسيارات الكشف المتحركة في كافة المناطق بمحافظات المرحلة الثالثة.

وأكد اللواء شعراوي، أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والمحافظات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين بأهمية المبادرة للوصول إلى الأعداد المستهدفة، مشيرًا إلى أنه تم الإستعانة بمراكز معلومات التنمية المحلية على مستوى المحافظات وتدريبهم للمشاركة في توعية المواطنين بأهمية المبادرة ومساهمتها في الاطمئنان على صحتهم والقضاء على فيروس "سي".

وأوضح الوزير، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع كافة فعاليات المبادرة وترتيباتها واستعداداتها بالتنسيق مع غرف عمليات محافظات المرحلة الثالثة، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الفرق الطبية بالتنسيق مع كافة مديريات الخدمات بالمحافظات وتكثيف المؤتمرات الجماهيرية مع المواطنين لشرح تفاصيل الحملة وحثهم على المشاركة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في المرحلتين الأولى والثانية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم الكشف على المرضى دون تحمل أي مصاريف أو رسوم مع صرف العلاج مجانًا.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، في 7 محافظات اعتبارًا من الجمعة أول مارس وحتى نهاية أبريل المقبل.