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    البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية من كنيسة مارمرقس ببورسعيد

    07:48 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية من كنيسة مارمرقس ببورسعيد

    البابا تواضروس الثاني

    كتب- إسلام ضيف:

    يُلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة مار مرقس الرسول بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

    ويحضر العظة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وعدد من أحبار الكنيسة وقيادات محافظة بورسعيد.

    كان البابا تواضروس الثاني وصل إلى بورسعيد، ظهر اليوم، في زيارة رعوية إلى إيبارشية بورسعيد لمدة يومين.

    وتعد هذه أول زيارة للبابا تواضروس الثاني للإيبارشية منذ تنصيبه عام 2012، وهي أيضًا أول زيارة له بعد أن أصبحت إيبارشية مستقلة بسيامة الأنبا تادرس أسقفًا لها عام 1976.

    البابا تواضروس كنيسة مارمرقس بورسعيد بورفؤاد

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