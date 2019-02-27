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    كسر أول "تابلت" في سوهاج.. والتعليم ترد

    05:43 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    كسر أول "تابلت" في سوهاج.. والتعليم ترد

    توزيع التابلت على الطلاب

    كتبت- ياسمين محمد:

    تعدى معلم، بالضرب على طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة الحسيني أبوضيف الثانوية، بمدينة طما محافظة سوهاج، الأمر الذي أسفر عن كسر جهاز "التابلت" الخاص بالطالب.

    وقرر أحمد خليفة، مدير إدارة طما التعليمية، إحالة الواقعة للتحقيق بالشؤون القانونية، ثم إحالة نتائج التحقيق لمديرية التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    من جانبه، قال عمرو شلتوت، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، إن التحقيق يختص بفكرة تعدي المعلم بالضرب على الطالب، بالمخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم.

    وأضاف، لمصراوي، الأربعاء، أنه في ضوء نتيجة التحقيقات، تتخذ المديرية الإجراء اللازم، تجاه المعلم والطالب، وتوفير جهاز "تابلت" بديل.

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