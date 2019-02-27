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    "التموين": مجموعات متخصصة لإدارة سوق السمك ببورسعيد

    01:29 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    "التموين": مجموعات متخصصة لإدارة سوق السمك ببورسعيد

    الدكتور إبراهيم عشماوي

    كتبت- عايدة رضوان:

    قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع تصور مع إحدى المجموعات المتخصصة لإدارة سوق السمك في محافظة بورسعيد، والذي تم افتتاحه مؤخرا.

    وأضاف عشماوي -خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء بمقر الجهاز- أن المحافظة تقوم حاليا بإنشاء سوق الخضار الحضاري سيتم افتتاحه خلال 4 شهور.

    ولفت عشماوي، إلى أنه سيتم بنهاية مارس المقبل عقد لقاء مع محافظ البحيرة لبحث الأراضي المتوفرة لديهم لإقامة مناطق لوجيستية أخرى بخلاف المنطقة المقامة على مساحة 100 فدان والتي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي.

    إبراهيم عشماوي جهاز تنمية التجارة الداخلية بورسعيد سوق السمك السمك

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