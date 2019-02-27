  • عاجل:جثث متفحمة على رصيف 6.. ماذا حدث في محطة مصر؟ (فيديوهات وصور)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    وصول 5 مصابين في حادث محطة مصر إلى مستشفى معهد ناصر

    01:22 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    وصول 5 مصابين في حادث محطة مصر إلى مستشفى معهد ناصر

    حادث محطة مصر

    كتب- يوسف عفيفي:

    وصل 5 مصابين، بحادث محطة مصر، اليوم الأربعاء إلى مستشفى معهد ناصر.

    والمصابون هم: هشام فتحي 36 سنة، رواية، 6 سنوات، عاطف زكي، محمد محمود، وشخص مجهول الهوية.

    ومن المقرر أن يصل بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مستشفى معهد ناصر؛ لمتابعة حالة المصابين في حادث محطة سكك حديد مصر.

    وشهدت محطة سكك حديد مصر، صباح الأربعاء، حريق شب إثر اصطدام جرار قطار سكة حديد في أحد المباني، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

    محطة مصر مستشفى معهد ناصر اندلاع حريق حادث محطة مصر

    الخبر التالى:

    انتشار مكثف لسيارات الإسعاف بمحيط حادث محطة مصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان