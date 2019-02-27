وصول 5 مصابين في حادث محطة مصر إلى مستشفى معهد ناصر

كتب- يوسف عفيفي:

وصل 5 مصابين، بحادث محطة مصر، اليوم الأربعاء إلى مستشفى معهد ناصر.

والمصابون هم: هشام فتحي 36 سنة، رواية، 6 سنوات، عاطف زكي، محمد محمود، وشخص مجهول الهوية.

ومن المقرر أن يصل بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مستشفى معهد ناصر؛ لمتابعة حالة المصابين في حادث محطة سكك حديد مصر.

وشهدت محطة سكك حديد مصر، صباح الأربعاء، حريق شب إثر اصطدام جرار قطار سكة حديد في أحد المباني، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.