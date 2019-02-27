"الزراعة": تمساح المهندسين ليس هاربًا من حديقة الحيوان.. وهذا مصدره

كتب- أحمد مسعد:

نفى اللواء الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، هروب التمساح الذي أثار جدلًا، أمس، من حديقة الحيوان.

وقال "رجائي"، في تصريح لـ "مصراوي": "مصدر هذه التماسيح تأتي من خلال اقتناء مواطنين لها بطريقة غير شرعية، ويتخلصون منها عندما تكبر وتصبح كبيرة الحجم".

وأشار إلى أن شرطة المسطحات المائية دائماً ما تجلب تماسيح كل فترة، متابعًا: "بعض المرابين لديهم ميول غربية لاقتناء مثل هذه الحيوانات".

من جانبه، أكد الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن مصدر هذه التماسيح بحيرة ناصر، حيث يتم اصطيادها من قبل الصيادين هناك وتهريبها إلى القاهرة لعرضها في محال الحيوانات.

وأضاف "رحيم": "سوق الجمعة وبعض المحالات الشهيرية تبيعها علنًا، لكن وزارة الزراعة مممثلة في حديقة الحيوان ليس لها حق في إيقاف هذه المحلات لأننا لا نملك ضبطية قضائية".

ولفت إلى أن أسعار التماسيح ليست مرتفعة، حيث تتراوح ما بين 150 جنيهًا إلى 500 جنيها، وليست مكلفة للغذاء.

وتابع "رحيم": "العام الماضي تلقت الحديقة ما يقرب من 70 تمساح".

وكان قد عثر أحد رجال النظافة بمحافظة الجيزة في أحد شوارع منطقة المهندسين، على تمساح يتجاوز المتر وبجانبه آخر نصف متر، ما أثار الرعب في نفوس المواطنين.