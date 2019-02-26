أكاديميون يطالبون بتأمين مصادر معلومات الشباب على الإنترنت

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتورة داليا الحلوجي أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الأجيال الجديدة تسعى للحصول على المعلومات بسرعة كبيرة من خلال شبكة المعلومات الدولية، ما يعرضهم إلى تلقي معلومات غير صحيحة لأن المتداولة عادة ما تكون غير موثقة.

وطالبت الحلوجي، خلال كلمتها بفعاليات مؤتمر "مستقبل الكتاب.. المطبوع - الرقمي - التفاعلي" في المجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء، بضرورة توفير مصادر معلومات موثوق فيها لهؤلاء الشباب، مشيدة بخطوة إنشاء موسوعة عربية إلكترونية تفاعلية يتوفر فيها مقومات النشر الإلكتروني الحديث.

وقالت الحلوجي: "يجب توفير مهارات البحث عبر شبكات الإنترنت للشباب الجامعي، من أجل توفير مصادر موثوق فيها لهم؛ بحيث تكون مناسبة لتلبية احتياجاتهم من المعلومات".

وأوضح الدكتور محمد السعدني، أستاذ المكتبات بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وجود زيادة واضحة في تطبيقات الكتب المسموعة، لتشجيع الشباب على القراءة، مشيرا إلى أنها تعد حلا بديلا لزيادة أسعار الكتاب المطبوع.

وقال السعدني: "يجب توعية الشباب ولفت نظرهم لهذه التطبيقات لأنها تعد أحدث صيحة في عالم النشر وهي تحل الكثير من المشاكل التي تواجه الجمهور في القراءة، كما أنها تتغلب على المشاكل التقليدية التي تواجه ناشر الكتاب المطبوع، ما يساهم في تطور الصناعة".