"الإسكان": حجز 536 شقة "مميزة" في العلمين الجديدة خلال 26 دقيقة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، الانتهاء من حجز 536 وحدة إسكان مميز، طرحتها الهيئة في مدينة العلمين الجديدة، بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2، في 26 دقيقة اليوم، مشيرًا إلى أن الوحدات كلها تشطيب كامل، 3 غرف وصالة، وسيتم تسليمها خلال 6 أشهر.

وأضاف السباعي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، وكذلك موقع الهيئة (www.newcities.gov.eg).

وتابع: "الوحدات المطروحة كاملة التشطيب، مع وجود أعمال تنسيق موقع متميز، والعمارات بارتفاع أرضي و5 أدوار متكررة".

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية حددت سعرًا موحدًا للمتر في جميع الأدوار بـ4810 جنيهات، بينما اختلفت نسب التميز ووصلت إلى 1% من ثمن الوحدة و1.05% من ثمن الوحدة وفقا لدور الوحدة في العمارة.

ووصل سعر الوحدة الإجمالي الـ95 مترًا وصل إلى 479.798 جنيهًا، بنسبة تميز 1.5% من ثمن الوحدة، بينما سجلت الوحدة الـ95 مترًا 456.950 جنيهًا، بنسبة تميز 1% من ثمن الوحدة، بينما سجل سعر الوحدة الـ100 متر 505 آلاف جنيه بنسبة تميز 1.5%، ووصلت إلى 481 ألف جنيه بنسبة تميز 1%.