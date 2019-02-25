الفريق التراس: الهيئة العربية للتصنيع تعمل على توسيع آفاق التعاون الدولي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والجرارات الزراعية وخلق فرص حقيقية للاستثمار في العديد من المجالات الصناعية الحديثة؛ مشيرا إلى اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولي.

وقال الفريق التراس - خلال زيارته، اليوم الاثنين، لشركة (زيتور) السلوفاكية؛ لبحث التعاون والتصنيع المشترك للجرارات الزراعية وتدريع العربات-

"اتفقنا على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتعزيز التعاون بأسلوب علمي يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية بهدف فتح سوق صناعية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك نظرا لدور مصر المحوري بقارة أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط".

ومن جهتهم، أشاد مسئولي شركة (زيتور) بجودة وتميز منتجات الهيئة العربية للتصنيع، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبالمناخ الآمن الجاذب للاستثمارات الذي تشهده مصر حاليا.

وعلى صعيد متصل، شهد الفريق التراس توقيع 3 بروتوكولات، الأول مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بهدف تعزيز تواجد منتجات الهيئة العربية للتصنيع بالأسواق الأفريقية وتقديم المعلومات عن الفرص التسويقية والمشاركة في معارض التجارة الأفريقية والتنسيق مع الحكومات الأفريقية.

ونوه الفريق التراس بدور الهيئة في المنافسة بقوة للتصدير ودعم التصنيع في القارة الأفريقية، حيث يمثل هدفا استراتيجيا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للهيئة بتعزيز التعاون الكامل مع دول القارة السمراء في كافة المشروعات التنموية.

وقال الدكتور بينيديكت أوكي أوراماه رئيس البنك الأفريقي "نتطلع للتعاون مع مصر وفتح سوق للمنتجات المصرية، وخاصة منتجات الهيئة العربية للتصنيع بدول القارة، مشيرا إلي أن التعاون مع الهيئة يمثل بداية قوية لدعم وتعزيز التعاون المصري الأفريقي والتجارة البينية، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".

أما ثاني البروتوكولات، فتم توقيعه مع شركة (المقاولون العرب)، في إطار دعم كافة مجهودات الدولة لتعميق التصنيع المحلي والمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية التنموية للدولة، وبهدف تلبية متطلبات مشروعات التنمية وتسويق منتجات الهيئة العربية للتصنيع من خلال مكاتب المقاولون العرب أفريقيا وعربيا.

وقال الفريق التراس "إن التعاون مع المقاولون العرب في مجالات متعددة، مثل محطات تنقية وتحلية المياه ومعدات حماية البيئة وعربات خزانات المياه وشفط مياه الصرف ومعدات كبس القمامة واللوادر والحفارات وشاشات العرض الإلكترونية ونظم إنتاج الطاقة المتجددة؛ يأتي استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية".

ومن جانبه، قال المهندس محسن صلاح رئيس (المقاولون العرب) "إن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، حيث تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة".

وفي إطار دعم الاستثمار بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلال الإمكانيات الحديثة بخطوط إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، تم توقيع البروتوكول الثالث مع شركة (إيجيماك)، وأكد الفريق التراس أهمية دعم كافة مشروعات الطاقة الجديدة والتوسع فيها، مشيرا إلي امتلاك الهيئة كافة الخبرات الفنية والتكنولوجية في هذا المجال الحيوي.

ومن جهتها، أشارت (إيجيماك) إلى اهتمامها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال إنتاج الألواح الشمسية بكافة مشروعاتها التي تقوم بها داخل مصر وخارجها، مشيدة بخبرات الهيئة في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية وفقا للمواصفات العالمية.​